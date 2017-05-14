Халеп: в начале сезона я немного паниковала из-за травмы колена

Победительница турнира в Мадриде румынка Симона Халеп рассказала о трудностях, которые испытывала в начале сезона, и о том, как смогла набрать отличную форму.

«Я получила травму колена, и в начале года была очень этим напугана. Раньше со мной такого не случалось. Это было нечто новое, я не знала, как с этим справляться, и немного паниковала. Я всё ещё чувствую небольшую боль, но могу играть, особо не думая об этом по ходу матчей.

Мои ноги и мышцы стали сильнее. Я работаю каждый день, делаю упражнения. Думаю, за последние семь недель я отлично поработала в зале. Мой тренер вернулся, мы расставались на год. Мы делаем отличную работу вместе. Я благодарна ему за то, что он вновь со мной. У меня сильная команда. Наверное, поэтому я вновь чувствую себя спокойно и расслабленно, зная, что меня окружают очень хорошие люди», — цитирует Халеп официальный сайт тура.