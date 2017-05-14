Глава федерации тенниса Италии: насчёт Федерера я просто выразил свои мысли

Глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги заявил, что его слова насчёт швейцарского теннисиста Роджера Федерера были неправильно интерпретированы.

«В наш век социальных сетей каждое предложение может быть неправильно понято, и вокруг него могут подняться споры. Я смеюсь над этим. Считаю, что Федерер вместе с Лейвером, являются величайшими игроками в истории спорта. Я просто высказал свои мысли. А то, что я болею за Надаля, я никогда этого не скрывал. Я прирождённый борец и вижу себя в Рафе», — приводит слова Бинаги La Gazzetta dello Sport.