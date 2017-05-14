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Глава федерации тенниса Италии: насчёт Федерера я просто выразил свои мысли

14 мая 2017, воскресенье. 13:50. Теннис

Глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги заявил, что его слова насчёт швейцарского теннисиста Роджера Федерера были неправильно интерпретированы.

«В наш век социальных сетей каждое предложение может быть неправильно понято, и вокруг него могут подняться споры. Я смеюсь над этим. Считаю, что Федерер вместе с Лейвером, являются величайшими игроками в истории спорта. Я просто высказал свои мысли. А то, что я болею за Надаля, я никогда этого не скрывал. Я прирождённый борец и вижу себя в Рафе», — приводит слова Бинаги La Gazzetta dello Sport.

Глава федерации тенниса Италии: Федерер не приедет в Рим? Я болею за Надаля
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Роджер Федерер
Новости. Теннис
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