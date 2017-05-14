Федерер: в Швейцарии я даже плачу за корт для тренировок, и это здорово

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказала, как у него в стране проходят тренировки.

«У нас в Швейцарии ты должен бронировать корт. Если ты бронируешь, скажем, с четырёх до шести вечера, то должен прийти и ждать под дверью до 3:59. Потом ты осторожно открываешь дверь и видишь, как люди собирают свои вещи. Они говорят: «О, можно сфотографироваться?» Ты говоришь: «Нет проблем». Они уходят, а ты тренируешься до того, как придёт следующий парень. Мне нравится такая система. Это позволяет мне не витать в облаках и сохранять хорошую форму. Я даже плачу за корт, и это здорово», — приводит слова Федерера The Telegraph.