Филиппуссис: шесть месяцев без тенниса пошли Федереру на пользу

Бывшая восьмая ракетка мира австралиец Марк Филиппуссис рассказал, как отреагировал на успешное выступление на старте сезона швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Надаль — просто зверь, так что его успехи не удивляют. А вот шесть месяцев без тенниса пошли Федереру на пользу. У него появилась редкая возможность перезарядить батарейки. Он смог отвлечься. Когда Роджер вернулся на Кубок Хопмана, я был впечатлён. Он был расслаблен на корте, наслаждался игрой, отлично выполнял удары и двигался. Открытый чемпионат Австралии закончился просто идеально. Роджер был невероятен. Его успех вдохновляет», — цитирует Филиппуссиса Tennis World USA.