Джонсон снялся с турнира в Риме из-за смерти отца

Американский теннисист Стив Джонсон снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, стартующего 14 мая, из-за смерти отца. Стив Джонсон-старший скончался 11 мая.

«Спасибо всем за добрые слова и воспоминания. Наша семья скорбит после смерти Стива-старшего», — написал Джонсон на своей странице в «Фейсбуке».

Отец теннисиста планировал быть рядом с ним на серии травяных турниров в июне и июле. За свою карьеру 27-летний уроженец Оринджа, занимающий 25-ю строчку в рейтинге, выиграл два турнира ATP — в Ноттингеме (2016) и Хьюстоне (2017).