Маррей: мне нравится турнир в Лондоне, здесь я всегда показываю лучший теннис

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Лондоне.

«Мне нравится турнир в Лондоне. Это первый турнир, который я выиграл в качестве профессионала в 2005 году. За последние 12 лет я возвращался сюда довольно часто и показывал здесь свой лучший теннис. Так что мне нравится этот турнир. В этом году болельщикам будет ещё удобнее смотреть, потому что организаторы поставили дополнительные две тыс. кресел на центральном корте, благодаря чему вместимость увеличилась на 30 %. Изменения коснулись и первого корта, который переместился на больший стадион. Это тоже здорово для болельщиков», — приводит слова Маррея BBC.