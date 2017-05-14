Первым соперником Маррея на турнире в Риме будет Фоньини

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в двух сетах обыграв своего соотечественника Маттео Берреттини (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 29-летний уроженец Сан-Ремо, занимающий 29-ю строчку в рейтинге ATP, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре из 10 брейк-пойнтов. На счету Берреттини один эйс, три двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Фоньини поспорит с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем (1).