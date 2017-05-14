Веселы уверенно победил Эванса в первом круге турнира в Риме

Чех Иржи Веселы легко победил британца Даниэля Эванса в первом круге «Мастерс 1000» в Риме, выиграв со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Веселы выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Эванса 4 эйса и 4 двойные. Британец упустил все 8 заработанных им брейк-пойнтов.

Соперник Иржи по второму раунду римского турнира определится в поединке между американцем Джеком Соком и аргентинцем Диего Шварцманом. Этот матч должен состояться в понедельник, 15 мая.