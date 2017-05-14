Иснер одержал волевую победу над Рамос-Виньоласом в первом круге турнира в Риме

Американец Джон Иснер одержал тяжёлую победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в первом круге «Мастерс 1000» в Риме — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Иснер наколотил 32 эйса, сделал 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У Рамос-Виньоласа 6 эйсов и 1 двойная. Брейк-пойнтов у испанца не было.

Иснер, для которого это был первый матч на европейском грунте в нынешнем сезоне, во втором круге встретится или с Филиппом Кольшрайбером, или с Флорианом Майером.