Халеп: уход Кэхилла стал для меня шоком, и я сделала всё, чтобы он передумал

Румынка Симона Халеп рассказала, что заставило её начать работать над своей психологией после поражения от британки Йоханны Конты в четвертьфинале Майами со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 2:6.

«После Майами Даррен [Кэхилл] перестал работать со мной, потому что был разочарован. Дело было не в том, что я проиграла, а в том, как вела себя на корте. У него было чувство, что я сдалась. Поэтому я начала упорно работать над своей ментальностью, над психологией — и сегодня показала, что стала новой Симоной, которая не сдаётся, даже если проигрывает упорный второй сет.

Я очень люблю и уважаю Даррена. Думаю, я должна поблагодарить его за то, что он принял такое решение после Майами. Для меня оно стало шоком, и я сказала, что теперь у меня есть один-единственный выход — заставить его передумать", — сказала Халеп в интервью WTA Insider.