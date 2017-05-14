Надаль продолжил победную серию на грунте, став чемпионом турнира в Мадриде

Испанец Рафаэль Надаль (4) в пятый раз стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале австрийца Доминика Тима (8) в двух партиях — 7:6 (10:8), 6:4. При этом один из пяти предыдущих титулов Надаля в Мадриде был завоёван в 2005 году, когда турнир ещё проходил осенью на харде в зале.

Финальный поединок продолжался 2 часа 17 минут. Надаль выполнил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Тима 4 подачи навылет, 1 двойная и 1 использованный брейк-пойнт из 6. Отметим, что на тай-брейке первой партии Рафаэль отыграл два сетбола, а во время подачи на матч — четыре брейк-пойнта. Перед этим Доминик взял свою подачу с двойного матчбола.

Для Надаля это 15-й выигранный матч на грунте подряд. Последнее поражение на песчаном покрытии Рафаэль потерпел год назад, в четвертьфинале Рима от серба Новака Джоковича. На матч третьего круга «Ролан Гаррос»-2016 с испанцем Марселем Гранольерсом Надаль не вышел, и в статистике поражений эта несостоявшаяся игра не учитывается.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча:

Онлайн-трансляция поединка Тим — Надаль в Мадриде.