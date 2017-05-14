Шарапова и Макхэйл сыграют на центральном корте 15 мая вторым запуском

Появилось расписание первого полноценного игрового дня основной сетки мужского и женского турниров в Риме, Италия. Программу дня на центральном корте откроют чех Томаш Бердых и немец Миша Зверев. После них на корт выйдут россиянка Мария Шарапова и американка Кристина Макхэйл. Третьим запуском один из местных теннисистов, Андреас Сеппи, сыграет с испанцем Николасом Альмагро.

В вечерней сессии аргентинец Хуан Мартин дель Потро сразится с болгарином Григором Димитровым, а затем американка Винус Уильямс сыграет с выступающей за Казахстан Ярославой Шведовой.

Отметим также, что на третьем по значимости корте первым запуском Дарья Касаткина сыграет с Барборой Стрыцовой, а последним, пятым, — Анастасия Павлюченкова с Самантой Стосур. Елена Веснина и Ван Цян сыграют пятым запуском на корте номер 2 (пятый по значимости).