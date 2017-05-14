Надаль догнал Джоковича по количеству титулов на турнирах серии «Мастерс»

Испанец Рафаэль надаль, выиграв турнир в Мадриде, сравнялся по количеству титулов на «Мастерсах» с лидировавшим по этому показателю сербом Новаком Джоковичем. В активе обоих теннисистов теперь по 30 титулов на крупнейших после турниров «Большого шлема» соревнованиях.

В последний раз Надаль единолично лидировал с 27 титулами — столько трофеев у него стало после победы в Мадриде-2014. В активе Джоковича в тот момент было только 18 титулов, а на втором месте был швейцарец Роджер Федерер с 21 трофеем. Новак вышел вперёд после триумфа в Майами-2016, и Рафаэль дважды догонял его — после 28-й победы, одержанной в Монте-Карло в том же 2016 году, и после нынешнего успеха в Мадриде.