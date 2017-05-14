Надаль: в прошлом году я зря поехал в Рим, но сейчас хочу сыграть там

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал итоги финального матча «Мастерса 1000» в Мадриде с австрийцем Домиником Тимом (7:6 (10:8), 6:4) и поделился мыслями по поводу того, стоит ли ему выступать в Риме в преддверии «Ролан Гаррос».

«Это был тяжёлый матч. В самом начале мне пришлось отыгрывать брейк, а сделать это было очень непросто. К счастью, ключевые очки первой партии я провёл лучше, чем он. Второй сет я начал увереннее и сделал очень важный брейк на старте.

Моя возможная победа на «Ролан Гаррос» не зависит от того, буду ли я первым, четвёртым или пятым сеяным. Мне неважно, четвёртый я в рейтинге или пятый. Главное, что сейчас я делаю всё правильно и на корте, и вне его. Я счастлив, и каждый день я стараюсь прогрессировать.

Сняться с Рима? Если я не поеду в Италию, это не гарантирует, что я подойду к «Ролан Гаррос» в более хорошей форме. Я живу день за днём. Впрочем, в прошлом году я зря поехал в Рим. Однако сейчас я считаю, что логично будет сыграть в Риме и постараться выступить там как можно лучше", — приводит слова Надаля журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».