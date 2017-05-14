Тим: нельзя обыграть Рафу на грунте, если не показываешь свой лучший теннис

Австриец Доминик Тим оценил свою игру в финальном поединке «Мастерса 1000» в Мадриде с испанцем Рафаэлем Надалем (6:7 (8:10), 4:6).

«Рафа, ты был просто великолепен! Конечно, я не привык регулярно играть при таком числе зрителей. Спасибо всем, что пришли!

Не могу сказать, что во втором сете я допускал грубые ошибки. Я сыграл гораздо лучше, чем в Барселоне. Худшие недели уже позади. Однако нельзя обыграть Рафу на грунте, если не показываешь свой лучший теннис в жизни. Едва ли не главным его оружием была подача. Я пытался приспособиться к игре на приёме, но это было тяжело", — приводит слова Тима журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».