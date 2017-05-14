Азаренко: поздравления всем матерям и бабушкам – вы все замечательные!

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, впервые в качестве мамы, поздравила всех матерей с Днём матери.

«Лучший День матери! Я так рада быть матерью этого малыша, а также благодарна моей маме — она для меня лучший пример силы, любви и заботы, которые вдохновляют меня. Ты научила нас тому, что такое безусловная любовь, и тому, как стремиться к лучшей версии себя. Люблю тебя, мамочка! Поздравления всем матерям и бабушкам – вы все замечательные!» — написала Азаренко на своей странице в «Фейсбуке».