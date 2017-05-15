Надаль: это очень эмоциональный период сезона для меня

Испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы в финале турнира в Мадриде над австрийцем Домиником Тимом со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

«Сегодня я могу быть доволен, так как завоевал трофей. Это очень эмоциональный период сезона для меня. Я получил большое удовольствие от прошедших турниров. Я просто старался бороться во всех матчах. Я отлично выступил в Монте-Карло и Барселоне, а также здесь. Надеюсь, в Риме получится так же.

Я очень доволен своими достижениями. Думаю, выиграть три турнира подряд на грунте — очень сложно. Это очень важные соревнования для меня», — цитирует Надаля официальный сайт тура.