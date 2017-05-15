Зигемунд победила Осаку и сыграет с Халеп на турнире в Риме

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд вышла во второй круг турнира в Риме, в двух сетах обыграв представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. 29-летняя уроженка Фильдерштадта, занимающая 32-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Осаки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Зигемунд поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп (6).