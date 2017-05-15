Штруфф одолел Томича и встретится с Куэрри на «Мастерсе» в Риме

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (Q) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в трёх сетах одолев представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Ян-Леннард 18 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в третий круг Штруфф поспорит с американцем Сэмом Куэрри, который обыграл француза Люку Пуи (11) — 7:6 (8:6), 7:6 (10:8).