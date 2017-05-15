Первой соперницей Кузнецовой на турнире в Риме будет Синякова

Чешская теннисистка Катержина Синякова пробилась во второй круг турнира в Риме, в трёх сетах одолев представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. 21-летняя уроженка Градец-Кралове, занимающая 37-ю строчку в рейтинге WTA, трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету китаянки 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в третий круг Синякова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (7).