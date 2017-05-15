В Санкт-Петербурге начали сносить теннисный центр, когда в нём находились люди

15 мая на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начался снос теннисного центра, в котором постоянно занимаются около 400 детей. Арендатор земельного участка, представитель ООО «Спортивный мир» Роман Курбатов, сообщил, что снос начался, когда в центре находились люди.

«Заявку на снос нам не показали. Пришлось вызывать полицию», – цитирует Курбатова «Фонтанка».

Работы по сносу были приостановлены, однако исполнители площадку не покинули. На острове идёт реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.