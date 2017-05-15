Шарапова в двух сетах победила Макхэйл в первом круге турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв американку Кристину Макхэйл со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Кристины 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Макхэйл в Риме.

За выход в третий круг Шарапова поспорит с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони (16).