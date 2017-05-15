Бартель вышла во второй круг турнира в Риме, одолев Пэн Шуай

Немка Мона Бартель вышла во второй круг турнира в Риме, в трёх сетах обыграв китаянку Пэн Шуай со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Вышедшая из квалификации 26-летняя Бартель два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету 31-летней Пэн Шуай один эйс, три ошибки на подаче и три реализованных брейка. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2:0 в пользу Бартель, которая впервые играла с китаянкой ещё в 2014 году.