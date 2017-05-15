16 мая матч Шараповой с Лучич-Барони в Риме начнётся около 20:30 мск

16 мая на турнире в Риме пройдут три матча с участием российских теннисисток. Матчи первого круга завершат вторым запуском на корте Пьетранджели Екатерина Макарова и итальянка Роберта Винчи. Их встреча начнётся примерно в 13:30 по московскому времени.

Первыми во втором круге сыграют седьмая сеяная Светлана Кузнецова, которая начнёт турнир матчем с чешкой Катержиной Синяковой. Их встреча пройдёт четвёртым запуском на корте «Супертеннис-Арена» и начнётся около 16:30 мск.

Завершит игровой день поединок Марии Шараповой (WC) с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. Теннисистки встретятся на Центральном корте не раньше 20:30 мск.