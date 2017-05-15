Касаткина подвернула ногу в матче со Стрыцовой и снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина упала во время одного из розыгрышей мяча в матче с чешкой Барборой Стрыцовой в первом круге турнира в Риме.

Результатом стала травма ноги российской спортсменки, из-за которой она вынуждена была сняться с турнира при счёте 6:4, 3:4. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.

Стрыцова за выход в третий круг поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински, либо с венгеркой Тимей Бабош, которые сразятся между собой 16 мая. Турнир в столице Италии завершится 21 мая.

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