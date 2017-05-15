Дель Потро не пустил Димитрова во 2-й круг «Мастерса» в Риме

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в трёх сетах обыграв болгарина Григора Димитрова, получившего от организаторов десятый номер посева, со счётом 3:6, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. 28-летний дель Потро семь раз подал навылет и реализовал четыре из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету 25-летнего Димитрова четыре эйса, семь двойных ошибок и два брейка. Это четвёртая победа аргентинца над болгарином в четырёх проведённых встречах.

Во втором круге дель Потро сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.