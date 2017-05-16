Димитров руками сломал ракетку во время матча с дель Потро

Болгарин Григор Димитров сломал ракетку в одном из эпизодов матча первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Риме с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. После проигранного розыгрыша Димитров сперва со всей силы бросил ракетку на землю, затем подобрал её и сломал голыми руками.

Отметим, что матч завершился победой дель Потро со счётом 3:6, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Во втором круге турнира дель Потро сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

Видео эпизода доступно в «Твиттере».