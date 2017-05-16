Шарапова — репортёру на пресс-конференции: вы женаты?

Россиянка Мария Шарапова призналась, что рада вновь возвращаться в города, в которых проходят турниры WTA, и просыпаться в Риме или Мадриде для неё — это счастье.

«Я вновь почувствовала ритм тенниса, и мне нравится, что я возвращаюсь в эти города и просыпаюсь в Риме или Мадриде. Я счастлива.

Даже без бойфренда? Без комментариев (улыбается). Это было бы здорово, говорите? Ну ладно (смеётся). Вы женаты?" — приводит слова Шараповой WTA Insider.

Видеозапись пресс-конференции можно посмотреть на сайте WTA.