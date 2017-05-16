Возняцки: рада вновь оказаться в топ-10, прошло немало времени!

Датчанка Каролина Возняцки в «Инстаграме» выразила радость по поводу своего возвращения в топ-10 и призналась, что благодарна своим близким, которые поддерживали её.

«Здорово вновь оказаться в топ-10, прошло немало времени! Это был непростой путь, и я бы не смогла его пройти, если бы не поддержка моих близких!» — написала Возняцки в своём «инстаграме».

Пост спортсменки, размещённый в «Инстаграме», можно посмотреть по ссылке

В обновлённом рейтинге WТА от 15 мая немка Анжелика Кербер поднялась на первую строчку, румынка Симона Халеп — на четвёртую. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на восьмой позиции. Её соотечественница Мария Шарапова — на 211-й.

Рейтинг 52 недель WTA на 15 мая 2017 года