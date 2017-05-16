Дель Потро: во второй и третьей партиях я надёжно действовал на задней линии

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме над болгарином Григором Димитровым со счётом 3:6, 6:2, 6:3

«Думаю, я хорошо играл на протяжении всего матча. У меня были брейк-пойнты в первом сете, но Григор лучше сыграл в те моменты. Он использовал свои шансы. Но во второй и третьей партиях я надёжно действовал на задней линии. Я стал мощнее бить с бэкхенда. Также выиграть матч мне помогла подача. Я рад, что получил возможность провести ещё один матч в Риме», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.