Панова признана лучшим тренером Атлантического региона в студенческой лиге США

Наставник женской команды университета Мэриленда россиянка Дарья Панова была признана лучшим теннисным тренером года в Атлантическом регионе. Решение было объявлено 15 мая ассоциацией студенческого спорта США, сообщает официальный сайт университетской команды.

В нынешнем сезоне подопечные Пановой добились самого успешного результата в истории университета — 16 побед, включая 7 выигрышей в конференции. Второй сезон подряд команда получила пятый номер посева в турнире Big Ten.

«Я невероятно рада получить эту награду. Хочу разделить её с командой, потому что без упорной работы игроков и их преданности делу я бы её не добилась. Для меня большая честь представлять Мэриленд», — сказала Панова.