В 16:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме, в котором сыграют чешка Катержина Синякова и россиянка Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга —2-0. В рейтинге WTA Синякова располагается на 37-й позиции, Кузнецова — на восьмой. За свою карьеру россиянка выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде, Катержина — один.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Синякова — Кузнецова в Риме