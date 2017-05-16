Павлюченкова во втором круге турнира в Риме сыграет с Севастовой

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. 27-летняя уроженка Лиепаи совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Италии Севастова поспорит с представительницей России Анастасией Павлюченковой (12). Эта встреча состоится 17 мая.