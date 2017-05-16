Конта разгромила Путинцеву во втором круге турнира в Риме

Британская теннисистка Йоханна Конта (5) вышла в третий круг турнире в Риме, разгромив представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 49 минут. Йоханна 6 раз подала навылет и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и ни одного брейка.

При счёте 4:0, 40:40 во втором сете матч был прерван, так как болбой получил солнечный удар.

За выход в четвертьфинал Конта поспорит с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Винус Уильямс (США, 9).