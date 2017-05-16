В 20:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова (WC) и хорватка Мирьяна Лучич-Барони (16). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-0. В рейтинге WTA Шарапова располагается на 211-й позиции, Лучич-Барони — на 22-й. За свою карьеру Мария выиграла 35 турниров WTA в одиночном разряде, Мирьяна — 3.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Лучич-Барони в Риме