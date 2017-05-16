Бертенс одержала волевую победу над Никулеску на старте турнира в Риме

Голландская теннисистка Кики Бертенс (15) пробилась во второй круг турнира в Риме, обыграв представительницу Румынии Монику Никулеску со счётом 2:6, 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Никулеску ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Италии Бертенс поспорит с представительницей США Катрин Беллис (Q).