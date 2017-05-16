Первым соперником Вавринки на турнире в Риме будет Пэр

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв своего соотечественника Николя Маю со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. 28-летний уроженец Авиньона, занимающий 44-ю строчку в рейтинге ATP, трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Николя 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Италии Пэр поспорит со швейцарцем Станисласом Вавринкой (3).