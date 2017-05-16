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Надаль: было бы странно, если Федерер сыграл на «Ролан Гаррос» без подготовки

16 мая 2017, вторник. 18:49. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера отказаться от выступления на «Ролан Гаррос».

«Каждый делает то, что считает лучшим для себя. Я думаю, что если вы не играли ни на одном грунтовом турнире, то отказ от „Ролан Гаррос“ выглядит нормальным решением. Может, Роджер принял это решение заранее, но не объявлял о нём. В любом случае было бы странно начинать грунтовый сезон без какой-либо турнирной подготовки, сразу на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Надаля Sport.es.

Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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