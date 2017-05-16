Надаль: было бы странно, если Федерер сыграл на «Ролан Гаррос» без подготовки

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера отказаться от выступления на «Ролан Гаррос».

«Каждый делает то, что считает лучшим для себя. Я думаю, что если вы не играли ни на одном грунтовом турнире, то отказ от „Ролан Гаррос“ выглядит нормальным решением. Может, Роджер принял это решение заранее, но не объявлял о нём. В любом случае было бы странно начинать грунтовый сезон без какой-либо турнирной подготовки, сразу на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Надаля Sport.es.