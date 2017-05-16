Иснер на двух тай-брейках одолел Ф. Майера во втором круге турнира в Риме

Американец Джон Иснер во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме переиграл немца Флориана Майера со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. 32-летний уроженец Гринсборо, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, исполнил 21 эйс, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 1 брейк-пойнт из 8, проиграв 1 гейм на своей подаче. Флориан сделал 2 эйса и 1 двойную.

За выход в четвертьфинал Иснер поспорит либо со швейцарцем Стэном Вавринкой (3), либо с французом Бенуа Пэром.