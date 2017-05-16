Бердых победил Берлока во втором круге «Мастерса-1000» в Риме

Чех Томаш Бердых (12) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме переиграл аргентинца Карлоса Берлока (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. 31-летний представитель Чехии, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Карлос сделал по 1 эйсу и двойной ошибке.

Следующим соперником Бердыха станет либо канадец Милош Раонич (5), либо немец Томми Хаас.