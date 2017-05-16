Селиваненко: считаю решение о неучастии Шараповой в «Ролан Гаррос» политическим

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко прокомментировал решение президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли не предоставлять «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой ни в основную, ни в квалификационную сетки «Ролан Гаррос».

«Это решение организаторов, его нужно принять таким, какое оно есть. На мой взгляд, оснований для того, чтобы не дать Шараповой «уайлд-кард», у организаторов «Ролан Гаррос» не было, но это их право. Мария добавляет интереса к любому событию, в котором принимает участие, но «Ролан Гаррос» – турнир, который будет пользоваться вниманием безотносительно кого бы то ни было.

Нам остаётся только сожалеть, ведь Маша любит этот турнир. Но большой трагедии для Шараповой это не должно стать. Она ещё наберёт форму и наверняка выиграет другой крупный турнир после «Ролан Гаррос». Считаю это решение скорее политическим», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.