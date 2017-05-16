Мутко — Шараповой: не нужно расстраиваться, всё вернётся на круги своя

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли не предоставлять «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой ни в основную, ни в квалификационную сетки «Ролан Гаррос».

«Я хочу сказать Марии, что всё вернётся, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты.

Уже ни для кого не секрет, что мельдоний до сих пор до конца не исследован. Марии ещё раз скажу: расстраиваться не нужно, всё вернётся на круги своя. Она будет участвовать в большинстве турниров, вернёт себе рейтинги. А пока кто-то подстраховывается, к этому надо спокойно относиться", — приводит слова Мутко ТАСС.