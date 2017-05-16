Тарпищев: организаторы «РГ» поступили неправильно, не дав «уайлд-кард» Шараповой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли не предоставлять «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой ни в основную, ни в квалификационную сетку «Ролан Гаррос».

«Нужно считаться с мнением организаторов — это им решать, кому давать „уайлд-кард“, а кому нет. В Риме и в Штутгарте решили предоставить Марии специальное приглашение, а здесь решили иначе, с этим надо считаться. Но моё личное мнение: организаторы „Ролан Гаррос“ поступили неправильно. Шарапова дважды выигрывала этот турнир, спортсменка с безупречной репутацией, она является примером для подражания для многих спортсменов.

То, что с ней произошло, — это не её вина, а скорее ошибка её менеджмента. Поэтому считаю, что Шарапова имела полное право участвовать в «Ролан Гаррос», — приводит слова Тарпищева ТАСС.