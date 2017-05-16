Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме, одолев Синякову

Россиянка Светлана Кузнецова (7) во втором круге турнира в Риме переиграла чешку Катержину Синякову со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса и допустила 4 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Светлана поспорит либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (Q), либо с француженкой Каролин Гарсией.