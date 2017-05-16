Беннето получил «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»

Организаторы «Ролан Гаррос» объявили имена обладателей «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос». Право сыграть в основной сетке в обход рейтинга получили французы Жюльен Беннето, Матиас Бург, Кентен Алис, Лоран Локоли, Александр Мюллер и Бенжамен Бонзи. Также по одному специальному приглашению получат теннисисты из Австралии и США.
В квалификации благодаря «уайлд-кард» выступят французы Грегуар Баррер, Жоффрей Бланкано, Джонатан Эйссерик, Максим Аму, Кальвен Эмери, Максим Жанвье, Констан Летьен, Корентен Муте и Глеб Сахаров.