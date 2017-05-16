Шарапова снялась с матча с Лучич-Барони в Риме, ведя в третьем сете

Россиянка Мария Шарапова (WC) не доиграла матч второго круга турнира в Риме с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (16), отказавшись от продолжения борьбы при счёте 4:6, 6:3, 2:1. Причиной такого решения пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема», занимающей 211-е место в рейтинге WТА, стала травма левого бедра.
Следующей оппоненткой Лучич-Барони станет либо немка Анжелика Кербер (1), либо эстонка Анетт Контавейт (Q).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Лучич-Барони в Риме.