Шарапова: пройду необходимые тесты, чтобы убедиться, что травма несерьёзная

Россиянка Мария Шарапова объяснила, почему не смогла доиграть матч второго круга турнира в Риме с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. Пятикратная победительница соревнований серии «Большого шлема» отказалась от продолжения борьбы, ведя 4:6, 6:3, 2:1.

«Я прошу прощения за то, что была вынуждена сняться из-за травмы левого бедра. Я пройду все необходимые тесты, чтобы убедиться, что у меня ничего серьёзного. Хочу поблагодарить организаторов за возможность снова сыграть на этом особенном турнире», — приводит слова Шараповой WТА Insider.