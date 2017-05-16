Жорж, Ферро, Лим и Эсс получили «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»

Организаторы «Ролан Гаррос» объявили имена обладателей «уайлд-кард». Право сыграть в основной сетке в обход рейтинга получили француженки Тесса Андрианжафитримо, Фиона Ферро, Миртиль Жорж, Аманден Эсс, Ализе Лим и Хлоэ Паке. Также по одному специальному приглашению получат теннисистки из Австралии и США.

В квалификации благодаря «уайлд-кард» выступят француженки Манон Арканьоли, Армони Тан, Джессика Понше, Одри Алби, Джад Суврийн и Ясмин Мансури из Туниса.

Напомним, что россиянка Мария Шарапова не получила специального приглашения ни в основу, ни в квалификацию турнира.