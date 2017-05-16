Кузнецова: выход тренера помог мне завершить матч с Синяковой в свою пользу

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от победы над чешкой Катержиной Синяковой со счётом 6:1, 7:6 (7:3) во втором круге турнира в Риме.

«Я ожидала, что в начале матча буду играть гораздо хуже, потому что только прилетела из Мадрида. Но я начала очень хорошо и полностью контролировала игру до счёта 6:1, 4:1, но это оказалось слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Я стала форсировать, играть быстрее — и это было неправильно для меня. Мой тренер Карлос вышел на корт и постарался помочь, на самом деле он проделал отличную работу. Я тоже, ведь смогла услышать его. В итоге я смогла завершить партию в свою пользу, хотя были риски. Надеюсь, в следующем матче мне удастся сыграть лучше", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WТА.