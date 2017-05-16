Видеообзор матчей Шарапова — Лучич-Барони и Кузнецова — Синякова в Риме

Россиянка Мария Шарапова не смогла доиграть матч второго круга турнира в Риме с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, отказавшись от продолжения борьбы при счёте 4:6, 6:3, 2:1. Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи.

Кроме того, во вторник, 16 мая, россиянка Светлана Кузнецова победила чешку Катержину Синякову, британка Йоханна Конта разгромила Юлию Путинцеву из Казахстана, а представительница Австралии Дарья Гаврилова оказалась сильнее американки Мэдисон Кис. Сюжеты об этих матчах вы также можете посмотреть на «Чемпионате».